Общество

Кличко рассказал, когда в Киеве дети смогут пойти в школы

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов ago
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На данный момент нет точной даты, когда школьники смогут снова вернуться в школы в Киеве. Такое заявление сделал мэр города Витали Кличко.

Он отметил, что по этому вопросу поступает очень много обращений, однако пока не принято окончательное решение, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«У нас очень много обращений по этому поводу, просят открыть как минимум 1-4 классы. Мы видели на прошлой неделе пик заболеваемости, сейчас мы видим снижение. Если такая динамика снижения продержится, мы обязательно будем принимать решение о допуске школьников в школы», — сказал он.

В тоже время он добавил, что итоговое решение принимает не Киевская городская администрация или мэрия, а комиссия по чрезвычайным ситуациям, куда входят специалисты, медики, вирусологи, которые относительно цифр, которые мы получаем по заболеваемости, принимают решения.

«Я надеюсь, на следующей неделе, занятия для начальных классов начнутся», — сказал он. 

Ранее Кличко рассказал, как долго будет действовать локдаун в Киеве.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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