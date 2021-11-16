Врач назвал вакцину, которая лучше всех защищает от коронавируса

Статистика показывает, что лучше остальных от коронавирусной инфекции защищает вакцина компании Moderna. Такое заявление сделал украинский иммунолог Федор Лапий.

Он отметил, что врачи со всего мира отметили, что вакцина, созданная американской биотехнологической компанией Modern, на данный момент занимает первую строчку в борьбе против ковида, пишет Первая Лента со ссылкой на ТСН.

Лапий добавил, что на втором месте по уровню защиты организма находится вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech и американским фармакологическим концерном Pfizer. Дальше следуют вакцины компании AstraZeneca, и препарат китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech.

«Мы берем во внимание опыт использования вакцин в других странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей. Когда мы берем десятипроцентный интервал – 90-100%, то ближе к 100% будет Moderna, затем Pfizer, AstraZenecа и CoronaVac», – отметил медик.

Напомним, что в Украине за последние сутки был зафиксирован новый рекорд по количеству смертельных случаев от ковида.