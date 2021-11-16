В Украине новый рекорд по количеству летальных случаев от коронавируса – приближаемся к 1000 за сутки

За последние сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 838 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Это новый рекорд пандемии в стране.

Предыдущий рекорд суточной смертности от COVID-19 был зафиксирован 9 ноября, когда умерло 833 пациента. Украина продолжает двигаться к психологической отметке в 1000 смертей за сутки. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже зафиксировано 77 985 смертельных случаев, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Также за предыдущие сутки в Украине зафиксированы 16 308 новых случаев заражения COVID-19. Среди новых больных 1 168 детей и 327 медработников.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1000) и в Киеве (1 481). Всего с начала пандемии в Украине заболели 3 244 749 человек. Победили вирус 2 664 373 человека.

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