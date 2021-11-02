Могилы в Донецке роют даже ночь: все из-за ковида

В Донецке, который временно неподконтролен Украине, продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусной инфекцией. При этом продолжает увеличиваться смертность от ковида.

Жители города сообщают в соцсетях, что из-за возросшей смертности могилы на городских кладбищах теперь роют до самой темноты, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Похороны назначили на три часа дня. Спрашиваю на кладбище, почему так поздно? Мне говорят — скажите спасибо, что в три, теперь до семи могилы готовим, не успеваем», — рассказала жена одного из умершего от коронавируса дончанина.

При этом она добавила также, что не сумела найти священника на отпевание, так как они также не успевают на все похороны из-за большой смертности от коронавирусной инфекции.

Жители ОРДО в свою очередь отмечают, что многим пригодится лечиться дома, так как в больницах нет мест, а этот фактор тоже влияет на количество летальных случаев.

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