Общество

Я не верю статистике по коронавирусу в Украине — эксперт ЮНИСЕФ

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов ago
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В последние время в Украине существенно выросло количество летальных исходов от коронавирусной инфекции. Каждый день фиксируются показатели выше 500 смертей за сутки или близкие к этому.

В тоже время эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова не верит этой статистике. Она считает, что такие показатели занижены.  Она считает, что статистика по количеству смертей в Украина занижена в несколько раз, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«У нас смертей намного больше. По оценкам экспертов, их больше где-то в пять раз, возможно. Соответственно, мы уже похоронили население небольшого города. Причем она занижена не потому, что ее кто-то скрывает, а потому, что часть людей умирает в другом месте, записывается другими диагнозами и так далее. Поэтому она занижена, и, к сожалению, все намного хуже на данный момент», — отметила она.

Ранее мы сообщали, что в Украине все случаи коронавируса – это штамм Дельта.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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