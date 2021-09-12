” src=”/wp-content/uploads/2021/09/4fb90fce723d84d32c9bb7a2d536bf23.jpg” alt=”Секретарь СНБО хочет, чтобы Украина перешла с кириллицы на латиницу” width=”100%” />

Украинский язык следует перевести с кириллицы на латиницу. С такой идеей выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

Я "за"! Я считаю, что это одна из фундаментальных вещей, которую мы должны сделать – избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть.

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Напомним, ранее секретарь СНБО уже высказывался на тему языка. Вопрос языка для Украины он назвал принципиальным. По его мнению только украинский язык может быть в Украине государственным, но никак не русский. Английский язык он призывает преподавать, начиная с детского сада.

По материалам: Подробности