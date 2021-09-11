Общество

Спецпропуски на транспорт в Киеве: главные вопросы и ответы на них

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Спецпропуски на транспорт в Киеве: главные вопросы и ответы на них

В Киеве власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна. Киевская городская государственная администрация дала ответы на самые распространенные вопросы. Система подачи заявок начала работу в тестовом режиме еще 10 августа.

Отметим, что такие пропуска будут работать в случае усиления карантинных ограничений. 

Заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба также заявил о том, что несмотря на то, что сейчас в Киеве нет локдауна, администрация приняла решение подготовиться к этому заранее.

Спецпропуски на транспорт в Киеве: главные вопросы и ответы на них

Ранее сообщалось, что в Киеве начали составлять списки для выдачи пропусков на транспорт.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 минут ago
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