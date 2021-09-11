Разумков во второй раз заболел коронавирусом

У Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре. Председатель Верховной Рады продолжит свою работу дистанционно. Об этом он написал в своем Facebook.

"Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", – отметил Разумков.

Он планировал завтра лично принять участие в Ялтинской европейской стратегии, впрочем, теперь надеется на то, что ему позволят выступить дистанционно.

"К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным", – написал Разумков.

Некоторое время чиновник будет находиться на самоизоляции, однако продолжит свою работу дистанционно. Как добавил Разумков, сейчас он чувствует себя хорошо.

Читайте также, за прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей -173 615 граждан. С начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека. Одну дозу – 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека.

По материалам: Подробности