Общество

Лесной пожар в Калифорнии становится самым крупным в истории штата

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ВСША всеверной Калифорнии неутихает лесной пожар, который начался еще 14июля этого года иполучил название Дикси. Посостоянию на10сентября было сожжено 3847 км2, алокализировано59% пожара, сообщает Cal Fire.

Лесной пожар в Калифорнии становится самым крупным в истории штата

©CNN

Стремительное распространение огня обусловлено засушливой погодой иусилением ветров, что более характерно вэтом регионе для периода ссентября подекабрь.

Огонь уже разрушил 1329 строений иповредил ещё 95сооружений. Более 2200 домов находятся под угрозой горения: объявлена эвакуация.

Согнём борются иназемле, иввоздухе. Чрезвычайно большое количество человек итехники задействовано вликвидации пожара: более 4800пожарных, 357машин, 130 бульдозеров и36вертолетов.

Насегодняшний день незафиксировано ниединого случая смерти отпожара Дикси: нисреди гражданского населения, нисреди пожарных. Один изпожарных, которые боролись согнём, действительно умер, ноотболезни, анеогня.

Лесной пожар в Калифорнии становится самым крупным в истории штата

©pixabay.com

Как сообщает CNN, насегодняшний день крупнейшим пожаром вштате Калифорния является Августовский комплекс 2020года, вкотором сгорело 4179 км2. Как видим, пожар Дикси действительно приближается котметке, когда может стать самым крупным пожаром вКалифорнии.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута ago
0 0 1 минута чтения
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