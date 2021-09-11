Общество

Безосадочный рекорд в Сиэтле: самые сухие весна и лето за последние 77 лет

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут ago
0 0 1 минута чтения

Вгороде Сиэтл США метеорологи зафиксировали самые жаркие весну илето запоследние 77лет. Это были самые сухие весна илето завсе года смомента начала ведения учета вмеждународном аэропорту Сиэтл-Такома, аименно за77лет, сообщает AccuWeather.

Безосадочный рекорд в Сиэтле: самые сухие весна и лето за последние 77 лет©pixabay.com

Завесь период смарта посентябрь вСиэтле было зафиксировано только 172мм осадков, что является крайне низким показателем количества осадков затакойже промежуток времени когда либо ранее завсю историю наблюдений.

Еще одним метеорологическим рекордом стало количество дождевых дней вэтотже период— 41. Ранее рекорд снаименьшим количеством дождливых дней составлял 46дней ибыл зафиксирован дважды— в1951 и1992годах.

Монитор засухи Соединенных Штатов предоставляет данные, что значительная часть региона пребывает вуровне сильная засуха, ачасть региона находится вусловиях исключительной засухи (наиболее сильный тип засухи).

Безосадочный рекорд в Сиэтле: самые сухие весна и лето за последние 77 лет

©pixabay.com

Тем неменее жителей Сиэтла ждет «облегчение»— навыходных возникнет обширная область выпадения осадков, так как поток изТихого океана достигнет внутренних районов северо-запада.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 58 минут ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Футболист сборной Украины помог “Брюгге” получить крупную победу

1 час ago

Данилов назвал задачу номер один для украинской власти

2 часа ago

Кабмин рассмотрит стратегию развития Ощадбанка в ближайшее время — Марченко

3 часа ago

Защитник Чигринский сменил клубы в Греции

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button