Безосадочный рекорд в Сиэтле: самые сухие весна и лето за последние 77 лет

Вгороде Сиэтл США метеорологи зафиксировали самые жаркие весну илето запоследние 77лет. Это были самые сухие весна илето завсе года смомента начала ведения учета вмеждународном аэропорту Сиэтл-Такома, аименно за77лет, сообщает AccuWeather.

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Завесь период смарта посентябрь вСиэтле было зафиксировано только 172мм осадков, что является крайне низким показателем количества осадков затакойже промежуток времени когда либо ранее завсю историю наблюдений.

Еще одним метеорологическим рекордом стало количество дождевых дней вэтотже период— 41. Ранее рекорд снаименьшим количеством дождливых дней составлял 46дней ибыл зафиксирован дважды— в1951 и1992годах.

Монитор засухи Соединенных Штатов предоставляет данные, что значительная часть региона пребывает вуровне сильная засуха, ачасть региона находится вусловиях исключительной засухи (наиболее сильный тип засухи).

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Тем неменее жителей Сиэтла ждет «облегчение»— навыходных возникнет обширная область выпадения осадков, так как поток изТихого океана достигнет внутренних районов северо-запада.

По материалам: Gismeteo