Общество

12 сентября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +26 °С

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Ввоскресенье, 12сентября, вУкраине прогнозируется преимущественно солнечная погода, ввосточных областях переменная облачность. Ветер, восточный, северо-восточный, 1-3м/с, порывы до7м/с.

12 сентября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +26 °С

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +10…+18 °С, днем температура воздуха составит +22…+26 °С.

Назападе температура воздуха составит +11…+13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+25 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+13…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+23…+26 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +15…+17 °С, днем воздух прогреется до+23…+26 °С.

12 сентября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +26 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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