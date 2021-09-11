12 сентября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +26 °С

Метро “Вырлица” под угрозой затопления

В киевском метро вводят ограничения из-за COVID-19

На Филиппинах продлили режим бедствия из-за COVID

Во многих областях Украины удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Черногория не будет пускать туристов, привитых одной дозой COVID-вакцины

Первый снег и холода: какой будет погода в октябре

Погода в Украине 11 сентября: без осадков, днем до +26 °С

Фиксация нарушений ПДД: где заработали 20 новых камер

“Одесса – флагман реформы школьного питания в Украине” – Геннадий Труханов