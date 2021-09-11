Общество
12 сентября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +26 °С
Ввоскресенье, 12сентября, вУкраине прогнозируется преимущественно солнечная погода, ввосточных областях переменная облачность. Ветер, восточный, северо-восточный, 1-3м/с, порывы до7м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +10…+18 °С, днем температура воздуха составит +22…+26 °С.
Назападе температура воздуха составит +11…+13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+25 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+13…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+23…+26 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +15…+17 °С, днем воздух прогреется до+23…+26 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo