Во многих областях Украины удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности
11-13 сентября вюжных, центральных ивосточных областях, 12и13сентября всеверных частях страны, атакже вХмельницкой, Тернопольской иЧерновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Если выобнаружили возгорание влесу, недайте пожару набрать силу ираспространиться. Ликвидируйте очаг возгорания собственными силами. Тщательно осмотрите место горения иубедитесь, что неосталось очагов. Вслучае обнаружения сильного возгорания сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию ипокиньте опасную зону.
Статистика лесных пожаров показывает, что ихвсплеск наблюдается ввыходные дни, когда люди массово выезжают отдыхать наприроду.
Влесных массивах часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост иподлесок, травянисто-кустарниковый покров, валежник икорневища.
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По материалам: Gismeteo