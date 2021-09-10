Во многих областях Украины удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Первый снег и холода: какой будет погода в октябре

Погода в Украине 11 сентября: без осадков, днем до +26 °С

Фиксация нарушений ПДД: где заработали 20 новых камер

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Пожар в COVID-больнице в Северной Македонии: число жертв выросло

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ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 10 сентября