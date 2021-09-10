В киевском метро вводят ограничения из-за COVID-19

В пятницу, 10 сентября, стало известно, что в киевском метро вводят ограничения из-за коронавируса. В пиковые часы метро будет работать с ограничениями на вход.

"Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", – сообщает пресс-служба метрополитена.

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Читайте также, за прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей -173 615 граждан. С начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека. Одну дозу – 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека.

Кроме того, за прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших 348 детей и 61 медработник, за все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 людей.

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По материалам: Подробности