Общество
Погода в Украине 11 сентября: без осадков, днем до +26 °С
Всубботу, 11сентября, вУкраине удержится теплая погода, будет преимущественно малооблачно, осадков неожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 3-9м/с, неустойчивый.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+17 °С, днем температура воздуха составит +22…+25 °С.
Назападе температура воздуха составит +9…+12 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+24 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+11…+13 °С, днем температура воздуха поднимется до+23…+25 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +13…+17 °С, днем воздух прогреется до+23…+26 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo