Общество

Погода в Украине 11 сентября: без осадков, днем до +26 °С

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Всубботу, 11сентября, вУкраине удержится теплая погода, будет преимущественно малооблачно, осадков неожидается. Ветер восточный, северо-восточный, 3-9м/с, неустойчивый.

Погода в Украине 11 сентября: без осадков, днем до +26 °С

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+17 °С, днем температура воздуха составит +22…+25 °С.

Назападе температура воздуха составит +9…+12 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+24 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+11…+13 °С, днем температура воздуха поднимется до+23…+25 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +13…+17 °С, днем воздух прогреется до+23…+26 °С.

Погода в Украине 11 сентября: без осадков, днем до +26 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 Менее минуты назад
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