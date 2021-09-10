На Филиппинах продлили режим бедствия из-за COVID

Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил режим чрезвычайного положения из-за COVID. Он будет действовать по меньшей мере до 12 сентября 2022 года. Об этом сообщает The Manila Times.

В своей прокламации Дутерте отметил, что даже несмотря на "значительные успехи" правительства в борьбе с пандемией, "число случаев заболевания и смертей, вызванных COVID-19, продолжает расти, несмотря на усилия и меры по их сдерживанию".

Продление чрезвычайного положения было рекомендовано Национальным советом по уменьшению опасности стихийных бедствий и управлению ими.

"Это продление, среди прочего, позволит национальному правительству, а также местным органам власти продолжать реализацию программы по вакцинации; использовать соответствующие средства, включая Фонд быстрого реагирования, в своих усилиях по обеспечению готовности к стихийным бедствиям и реагированию на них для сдерживания распространения COVID-19; отслеживать и контролировать цены на предметы первой необходимости и товары первой необходимости; и предоставлять основные услуги пострадавшему населению", – заявил президент Филиппин.

Всем правительственным учреждениям и органам местного самоуправления было предписано продолжать оказывать всестороннюю помощь и сотрудничество друг с другом, а также мобилизовать необходимые ресурсы для своевременного принятия критических, срочных и соответствующих мер по ликвидации последствий стихийного бедствия, чтобы уменьшить и устранить угрозу COVID-19.

Президент также приказал всем правоохранительным органам обеспечить мир и порядок в пострадавших районах.

Ранее Байден объявил чрезвычайную ситуацию в Калифорнии.

По материалам: Подробности