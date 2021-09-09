” src=”/wp-content/uploads/2021/09/3b219c20535ef8a0f4ff67f0070923c9.jpg” alt=”В Украину пришло бабье лето” width=”100%” />

В Украину пришло бабье лето. Теплее всего в центральных и южных областях, там температура воздуха поднимется до +26.

Сегодня на западе Украины температура воздуха составит +21+25, а ночью +8+12. На севере днем ожидается +21+24, а ночью +7+10. На востоке днем будет +22+25, а ночью +8+11. В центральных областях прогнозируют днем +23+25, а ночью +10+12. На юге днем будет +22+25, а ночью +8+13.

Такая же погода будет минимум до 13 сентября. Хотя 12 и 13 сентября ожидаются дожди и грозы в восточных и южных областях.

"Уже на днях в Украине значительно потеплеет и мощный антициклон HERMELINDE подарит всем нам солнечную и спокойную погоду. Поэтому готовимся встречать бабье лето и наслаждаемся приятным осенним теплом", – говорится в сообщении.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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По материалам: Подробности