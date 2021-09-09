Общество

В Украине объявили пожарную опасность: список областей

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа ago
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В Украине объявили пожарную опасность: список областей

В Украине на ближайшие два дня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается девяти областей.

Пожарная опасность объявлена на 9-10 сентября в южных, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Винницкой областях.

Предупреждение касается того, что погодные условия там опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

В Украине объявили пожарную опасность: список областей

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа ago
0 0 Менее минуты назад
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