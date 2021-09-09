В популярном энергетике нашли яд и изымают из магазинов

В Киеве энергетический напиток Hell изымают из магазинов. В нем обнаружили оксид этилена. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления держпродспоживслужби.

Система быстрого реагирования о пищевых продуктах и кормах (RASFF) обнаружила в напитке Hell Focus несанкционированное вещество – оксид этилена.

Оксид этилена (оксиран) является токсичным в жидком и в газообразном состоянии. Отравление веществом разделяется на две стадии: первая – сугубо наркотическая, характеризующееся местным раздражением, и вторая – которая непосредственно влияет на клетки ткани.

Во время вдыхания, вещество может подразнить слизистые оболочки носа и вызвать кашель, покраснение глаз, а также одышку. Вследствие аллергической реакции на коже могут образовываться язвы, или же развиться дерматит.

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По материалам: Подробности