ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 10 сентября

Впятницу, 10сентября, вюжных частях страны, атакже вПолтавской, Донецкой иДнепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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Соблюдайте правила пожарной безопасности: небросайте влесу горящие спички, окурки, тлеющие предметы; неразводите костер вгустых зарослях, среди хвойного молодняка, под низкими кронами деревьев, рядом сучастками сухой растительности иторфа, атакже близко отсозревших сельхозкультур.

Если выпопали взону пожара, уходите отогня подиагонали отнаправления его распространения всторону реки или дороги. Избегайте бурелома ископления сухих деревьев.

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По материалам: Gismeteo