Украина “перешагнула” невероятный барьер вакцинации от коронавируса
На территории Украины за весь период кампании по вакцинации от коронавируса сделали более 10 миллионов прививок от инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно им, за минувшие сутки в стране от COVID-19 вакцинировали 149 618 человек, при этом одну дозу препарата сделали 47 221 гражданину, а полностью иммунизировали двумя дозами 102 397 украинцев. Известно, что всего одну дозу вакцины получили 5 666 017 людей, а две дозы – 4 407 024 человека.
Отмечается, что в течение 24 часов для вакцинации граждан действовали 968 мобильных бригад, 2986 пунктов вакцинации, а также 335 центров иммунизации.
Читайте также, китайские ученые заявляют об эффективности третьей дозы вакцины Sinovac в защите от штамма коронавирус "Дельта". Сейчас в Китае проводится исследование касательно бустерной вакцинации, В образцах, взятых у реципиентов активность антител к штамму была почти нулевой.
Кроме того, Министерство здравоохранения Украины опубликовало рейтинг препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, созданный изданием VisaGuide.World, привитых которыми туристов будут пускать в различные страны.
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По материалам: Подробности