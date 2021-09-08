Общество

В Японии на Фудзияме выпал первый снег почти на месяц раньше обычного

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Наяпонском острове Хонсю первый снег сезона покрыл гору Фудзияма, это случилось на25дней раньше обычного ина21день раньше, чем в2020году. Наличие снежного покрова было обнаружено 7сентября вовремя аэрофотосъемки, сообщает Mainichi.jp

Вершина горы высотой 3776м покрыта белым снегом, базальтовые скалы ниже посклонам остаются темными. Около 8часов утра 7сентября самая низкая температура увершины составляла −3,1 °С.

Местные органы власти получили сообщения отметеорологов одожде иснегопаде, которые шли навершине 6сентября, облака препятствовали наблюдениям. Засостоянием горы ипогодой наней ученые следят изгорода Кофу, где расположена метеорологическая обсерватория.

Самый ранний снежный покров наФудзияме смомента начала наблюдений в1894 году был зарегистрирован 9августа 2008года, анаиболее поздний— 26октября 2016года.

В Японии на Фудзияме выпал первый снег почти на месяц раньше обычного

©Kofu Bureau

По материалам: Gismeteo

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