В Житомире парень убил маму с ребенком ради золота и инсценировал пожар (фото)

В воскресенье, 5 сентября, полиция задержала 22-летнего жителя Житомира по подозрению двойном убийстве. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Накануне к правоохранителям обратились спасатели. После тушения пожара в квартире пятиэтажки в областном центре были найдены трупы и ребенка с признаками насильственной смерти.

Эксперты нашли улики, подтверждающие версию убийства и личность злоумышленника. Он похитил из чужой квартиры золотые украшения и уехал на автомобиле жертвы.

Полицейские начали искать его с помощью камер видеонаблюдения и перекрыли границы области. На перехват беглеца бросили до 40 экипажей полиции и 200 человек.

На рассвете 5 сентября на территории Ружинской общины спецназ задержал 22-летнего жителя Житомира. При нем были украденные вещи, свою вину он признал.

Со своей жертвой убийца был знаком. Домой к маме с ребенком пришел с целью грабежа. Чтобы скрыть убийство, инсценировал в квартире пожар.

Преступника будут судить по ч. 2 ст. 115 УКУ – "Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка". Ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что недавно в Запорожье задержали убийц арабского профессора.

По материалам: Подробности