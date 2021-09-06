Общество

В Исландии реки стали пахнуть серой

Photo of Admin Admin Send an email 30 минут ago
0 0 Менее минуты назад

Жители юга Исландии заметили изменения вреке Скафта: вырос уровень воды ипоявился запах серы. Из-за возможного наводнения жителей просят быть особо бдительными наблизлежащих креке дорогах, атакже наотдыхе напобережье. Последние несколько дней уровень воды вреке иееэлектропроводность стремительно возрастали, сообщает MBL.IS.

В Исландии реки стали пахнуть серой

©pixabay.com| pixabay.com

Исландское метеорологическое управление предупреждает, что запах серы был обнаружен нетолько вреке Скафта иееокрестностях, ноивреке Хверфисфлйот. Происходящее объясняется геотермической деятельностью.

В Исландии реки стали пахнуть серой

©pixabay.com| pixabay.com

Важно отметить, что чрезмерное количество сероводорода вреке может повредить слизистые оболочки дыхательных путей. Также такая концентрация сероводорода опасна для глаз иоткрытых ран, поэтому местным жителям итуристам настояельно рекомендуют воздержатстя отлюбого контакта сводой.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 30 минут ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ЦИК утвердила бюджет промежуточных выборов в Раду в двух округах

1 час ago

НБУ установил курс гривны на 6 сентября

2 часа ago

Футбол: сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений

3 часа ago

В POLITDATA за август зарегистрировались 17 партий – НАПК

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button