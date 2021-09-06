Жители юга Исландии заметили изменения вреке Скафта: вырос уровень воды ипоявился запах серы. Из-за возможного наводнения жителей просят быть особо бдительными наблизлежащих креке дорогах, атакже наотдыхе напобережье. Последние несколько дней уровень воды вреке иееэлектропроводность стремительно возрастали, сообщает MBL.IS.

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Исландское метеорологическое управление предупреждает, что запах серы был обнаружен нетолько вреке Скафта иееокрестностях, ноивреке Хверфисфлйот. Происходящее объясняется геотермической деятельностью.

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Важно отметить, что чрезмерное количество сероводорода вреке может повредить слизистые оболочки дыхательных путей. Также такая концентрация сероводорода опасна для глаз иоткрытых ран, поэтому местным жителям итуристам настояельно рекомендуют воздержатстя отлюбого контакта сводой.

По материалам: Gismeteo