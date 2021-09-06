Талибы ищут на порносайтах афганских проституток

Представители движения "Талибан" изучают порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Об этом пишет изданиеThe Sun со ссылкой на источники в службе безопасности.

Талибы просто "одержимы" охотой на проституток, чтобы публично казнить и унизить. Представительницы древнейшей профессии подвергаются групповым изнасилованиям перед тем, как обезглавят, забьют камнями или повесят.

Читайте также

"Демократической системы не будет": талибы будут жить по законам шариата

Оказание секс-услуг в Афганистане незаконно, но процветает черный рынок. Как правило, бордели замаскированы под кафе, рестораны или салоны красоты. Средняя такса – 2000 афгани (18 фунтов стерлингов).

На видео, которые публиковали афганские бордели, есть указатели их местоположения, поэтому жрицам продажной любви грозит смертельная опасность.

В руки талибов уже попали данные ряда секс-работниц. Девушкам грозит смертная казнь. Особую ярость у талибов вызывают женщины, которые обслуживали европейцев.

Читайте также

Права женщин, героин и амнистия: талибы рассказали, что изменится в Афганистане

Представители "Талибана" объявили, что женщинам в хиджабе позволят получать образование и работать в Афганистане.

Женщинам, посещающим ВУЗы придется ходить на занятия носить халаты абая и никаб – головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Студенткам могут преподавать только женщины.

Как сообщали "Подробности", талибы запретят музыку в Афганистане, но разрешат женщинам самостоятельно выходить на улицу.

По материалам: Подробности