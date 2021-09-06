Общество

Жителей южных областей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 Менее минуты назад

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать 3-6 сентября вХерсонской, Николаевской иОдесской областях.

Жителей южных областей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

©pixabay.com

Обычно причинами масштабных пожаров вприродных экосистемах является человеческий фактор. Вовремя отдыха наприроде граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Напоминаем правила пожарной безопасности: небросайте горящие окурки, спички, тлеющие предметы; неразводите костер под низкими кронами деревьев, среди хвойного молодняка, рядом скустами, участками сухой растительности или торфа.

Никогда неоставляйте костер без присмотра; невыбрасывайте наосвещенной солнцем местности бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы.

Жителей южных областей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

©pixabay.com

После отдыха обязательно полностью затушите костер водой иуберите засобой мусор.

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Словенский велогонщик третий раз в карьере стал победителем “Вуэльты”

60 минут ago

ЦИК утвердила бюджет промежуточных выборов в Раду в двух округах

1 час ago

НБУ установил курс гривны на 6 сентября

2 часа ago

Футбол: сборная Италии установила мировой рекорд по количеству матчей без поражений

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button