Жителей южных областей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать 3-6 сентября вХерсонской, Николаевской иОдесской областях.

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Обычно причинами масштабных пожаров вприродных экосистемах является человеческий фактор. Вовремя отдыха наприроде граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Напоминаем правила пожарной безопасности: небросайте горящие окурки, спички, тлеющие предметы; неразводите костер под низкими кронами деревьев, среди хвойного молодняка, рядом скустами, участками сухой растительности или торфа.

Никогда неоставляйте костер без присмотра; невыбрасывайте наосвещенной солнцем местности бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы.

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После отдыха обязательно полностью затушите костер водой иуберите засобой мусор.

По материалам: Gismeteo