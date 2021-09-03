В Украине снова потеплеет: прогноз погоды на 3 сентября

Погода в Украине в пятницу, 3 сентября, будет солнечной и теплой. В то же время возвращения летней жары ожидать не стоит. Максимально температура воздуха прогреется до +21 градусов.

По данным синоптиков, осадков не стоит ожидать ни в одной из областей Украины. Теплее всего будет в южных регионах и на Закарпатье. Там прогнозируют до +21 градуса.

Холоднее всего будет на севере и востоке. Средняя дневная температура там составит +16…+18 градусов. В западных областях температура будет колебаться от +17 до + 20 градусов.

В Киеве обещают + 17…+17 градусов. Жители столицы также смогут насладиться осенним солнцем.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

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По материалам: Подробности