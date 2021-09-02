В центре Киева в открытый накануне фонтан провалился грузовик (видео)

В Киеве грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в только открытый фонтан на Арсенальной площади. Теперь водителю грузовика, скорее всего, грозит штраф и компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан планируют отреставрировать до конца недели. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграме.

Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать ближе …

По его словам, в результате – повреждено покрытие, обустроенное на фонтане. И сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.

Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать весь нанесенный ущерб.

Ранее мы писали о том, что в центре Днепра в четырех местах провалился асфальт. Рядом по улице ведутся работы по строительству городского метрополитена. Вероятно, проблемы с асфальтом могут быть связанны именно с этим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности