Общество

Погода в Украине 3 сентября: переменная облачность, местами дожди

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Впятницу, 3сентября, вУкраине ожидается переменная облачность, ввосточных частях страны, атакже вЧеркасской иЗакарпатской областях пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный, 4-11м/с, порывы до18м/с.

Погода в Украине 3 сентября: переменная облачность, местами дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +8…+12 °С, днем температура воздуха составит +16…+18 °С.

Назападе температура воздуха составит +8…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +18…+21 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+9…+12 °С, днем температура воздуха поднимется до+17…+19 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +11…+13 °С, днем воздух прогреется до+18…+20 °С.

Погода в Украине 3 сентября: переменная облачность, местами дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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