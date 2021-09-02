Общество
Погода в Украине 3 сентября: переменная облачность, местами дожди
Впятницу, 3сентября, вУкраине ожидается переменная облачность, ввосточных частях страны, атакже вЧеркасской иЗакарпатской областях пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный, 4-11м/с, порывы до18м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +8…+12 °С, днем температура воздуха составит +16…+18 °С.
Назападе температура воздуха составит +8…+11 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +18…+21 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+9…+12 °С, днем температура воздуха поднимется до+17…+19 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +11…+13 °С, днем воздух прогреется до+18…+20 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo