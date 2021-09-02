Погода в Украине 3 сентября: переменная облачность, местами дожди

В рейтинг лучших университетов мира попали 10 украинских ВУЗов

Киевлян предупреждают о мощных порывах ветра

В Киев 2 сентября ворвется резкое похолодание

В Техасе запретили аборты

«Желтое» предупреждение: в Украине 2 сентября ожидается сильный ветер

В Киеве ввели мораторий на реконструкцию исторических зданий (список)

Август в Киеве выдался щедрым на осадки – 116 % климатической нормы

Юрий Бойко: Власть разрушает систему образования и лишает детей будущего