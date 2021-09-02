Общество

Лето этого года в Киеве заняло второе место среди самых жарких в истории

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Средняя температура воздуха летом этого года вКиеве составила + 22,3 ºС, что на1,9 ºС выше климатической нормы, врезультате чего оно заняло второе место среди самых жарких вгороде с1881года, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Лето этого года в Киеве заняло второе место среди самых жарких в истории

©pixabay.com

Рекордным поэтому показателю остается лето 2010 года инетолько для столицы, ноидля всей Украины.

Самым жарким этим летом выдался июль, который разделил второе место среди самых теплых запоследние 140лет.

Самым холодным 1июня, когда температура под утро опустилась до + 7,4 °С, асамым жарким— 24июня, когда температура после полудня поднялась до + 35,5 °С.Залето было зарегистрировано 14температурных .

Нагород обрушилось 77% климатической нормы осадков, врезультате чего это лето вошло вдвадцатку самых сухих с1891года.

Лето этого года в Киеве заняло второе место среди самых жарких в истории

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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