Каждое третье дерево в дикой природе оказалось на грани исчезновения – исследование

Эксперты изМеждународного союза охраны природы установили, что неменее 30% древесных пород всей планеты находятся под угрозой исчезновения. Деревья, постепенно вымирающие вдикой природе, варьируются отдубов имагнолий дотропических видов, сообщает BBC News.

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Исчезновение грозит 17,5тыс. видов деревьев, что в2раза больше количества находящихся под угрозой исчезновения птиц, млекопитающих, рептилий иземноводных вместе взятых.

Главными угрозами для деревьев стали вырубка, лесозаготовки, пожары, повышение уровня моря иизменения климата.

Всего напланете насчитывается около 60тыс. видов деревьев, впервые стало известно, какие изних нуждаются вдействиях посохранению игде они находятся.

Деревья может спасти сохранение существующих лесов ирасширение охраняемых территорий. Ученые рекомендуют разведение редких видов вботанических садах сперспективой возвращения вдикую природу. Внаши дни таким образом сохранены около 30% всех деревьев.

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Запрошедшие 300 лет площадь лесов планеты уменьшилась на40%, 29стран потеряли более 90% территорий лесов. Около 142 видов деревьев уже исчезли издикой природы.

Квидам, подвергающимся особому риску, относятся крупные тропические деревья, которые исчезают из-за расширения плантаций пальмового масла. Многие дубы потеряны из-за нерационального землепользования вМексике, Чили иАргентине.

НаМадагаскаре отмечены большие потери черного дерева ипалисандра, которые вырубаются вкрупных масштабах. Магнолии также находятся под угрозой из-за излишнего сбора растений. ВВеликобритании иСеверной Америке ясени массово погибают отвредителей иболезней.

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По материалам: Gismeteo