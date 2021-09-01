В Киеве ввели мораторий на реконструкцию исторических зданий (список)

Киевский городской совет ввел мораторий на реконструкцию и/или капитальный ремонт исторических зданий XIX-XX века. Об этом сообщил замглавы КГГА и секретарь Киесовета Владимир Прокопив.

В своем Telegram-канале чиновник опубликовал перечень защищенных объектов. По словам Прокопива, этот список не окончательный и будет расширяться.

Список объектов, защищенных решением Киевсовета:

Автозаводская, 2;

Амосова, 13, 16;

Андреевский спуск, 30;

Антонова, 2/32;

Антоновича, 7;

Багговутовская, 1;

Борисоглебская, 10;

Боричев Ток, 27;

Василия Тютюнника, 7;

Большая Житомирская, 38б;

Большая Окружная, 4;

Верхний Вал, 34/13;

Воздвиженская, 1б, 25, 35;

Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9, 13;

Георгиевский переулок, 2, 9/11;

Гоголевская, 7г;

Голосеевский проспект, 8;

Гончара, 36;

Делегатский переулок, 4, 6, 12;

Десятинный переулок, 7;

Жилянская, 47, 160;

Железнодорожное шоссе, 2;

Инженерный переулок, 4;

Квитучий переулок, 18;

Кирилловская, 41, 103;

Левандовская, 3, 3б;

Липинского, 4;

Лобановского проспект, 148;

Малоподвальная , 4Б;

Межигорская, 12, 12/25;

Мельникова, 8, 20;

Музейный переулок, 8;

Набережное шоссе, 12, 14;

Набережно-Крещатицкая, 7б, 7в;

Нагорная, 2, 4, 5, 13/2, 16/13, 17, 19;

Нагорный переулок, 4;

Нижний Вал, 37;

Обсерваторная, 17;

Овручская, 7а, 26;

Отто Шмидта, 13;

Майбороды, 32;

Воздухофлотский проспект, 28;

Притисско-Никольская, 2;

Прорезная, 8, 23, 27;

Рейтарская, 9;

Шота Руставели, 19, 38в;

Сагайдачного, 22, 20/2;

Саксаганского, 44е, 61/17;

Сечевых Стрельцов, 24, 91;

Сковороды, 1, 7/9;

Старая Поляна, 46;

Тарасовская, 6, 8, 9, 23—25, 38, 40;

Татарская, 32;

Терещенковская, 17б;

Тропинина, 1, 10, 13;

Тургеневская, 22;

Шутова, 1, 3, 4;

Ярославов Вал, 10;

Ярославская, 8.

Напомним, что 19 августа в Киеве начали сносить исторический дом Барбана XIX века, несмотря на то, что против демонтажа здания выступал Минкульт. 20 августа СНБО принял решение, что разрушенный дом Барбана (Обсерваторная, 6) нужно восстановить. В Украине планируется провести аудит всех памятников архитектуры в Украине.

По материалам: Подробности