Юрий Бойко: Власть разрушает систему образования и лишает детей будущего

Образование должно быть доступным, а учителя – получать достойную оплату за свой труд. Сокращение школ и языковая дискриминация – недопустимы. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко во время школьных торжеств по случаю Дня знаний в школе-лицее в Попасной на Луганщине. Сегодня здесь занимается более 270 учащихся.

Политик отметил, что школы в прифронтовой зоне требуют особого внимания и поддержки.

Это уникальная школа, она находится в 35 км от линии разграничения. И она требует особого внимания. Конечно, есть проблемы со школьными автобусами, с обустройством столовой. Мы будем этим заниматься и помогать. Но самое главное, что здесь работают настоящие педагоги. Когда мы были здесь в 2016 году, эти же учителя, когда начиналась стрельба, выводили детей из классов, укладывали их на пол и прикрывали собой. Эти учителя – настоящие герои. Честь им и слава!

Юрий Бойко также отметил, что системе образования необходима поддержка государства, а не бездумные реформы, которые привели к сокращению учебных заведений и увольнению педагогов.

Образование всегда было сильным в Украине и давало хороших специалистов. Но сегодня, законы, принятые монобольшинством и проводимые правительством в образовательной сфере, разрушают образование. Сокращаются школы, снижается доступность образования. Наша политическая сила выступает против этого. Все без исключения дети должны иметь возможность получить полное среднее образование, учиться на родном языке, школы должны быть оборудованы современной техникой, а учителя получать достойную оплату за свой труд. Это наша позиция.

Сопредседатель фракции оппозиционеров поздравил учащихся и преподавателей с Днем знаний и пожелал им мирного неба и успешного будущего.

Я хочу поздравить 4 миллиона наших школьников и их родителей, учителей с началом нового учебного года. Хочу пожелать, чтобы этот год был мирным, это важно для всех детей, но особенно важен мир для детей Донбасса. Ну, а тем, кто оканчивает школу в этом году, я хочу пожелать успешного и хорошего будущего, пусть все ваши мечты обязательно сбудутся.

Справочно: В 2020 году в школу пошло 417 тысяч первоклассников, в 2021 г. – 408 тысяч. Бюджетное финансирование сферы образования за последние 6 лет (2014-2020 гг.) в долларовом эквиваленте сократилось на 29%, а как доля в ВВП – с 7,2% упало до 6%. Отрасль хронически недофинансируется. Задолженность по зарплате учителям составила 23 млн гривен.

Начиная с 2014/15 учебного года по 2020/21 гг., количество школ в Украине уменьшилось на 2,7 тысячи или на 16% (с 17,6 тыс. до 14,9 тыс.). Количество учителей за этот период сократилось на 13,9 тыс. человек (с 453,5 тыс. чел. до 439,6 тыс. чел., или на 3%).

По материалам: Подробности