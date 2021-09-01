” src=”/wp-content/uploads/2021/09/661722e59ea69b3d659bf9abb267a5e0.jpeg” alt=”Показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина” width=”100%” />

В среду, 1 сентября все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух областях находятся не в пределах нормы.

Согласно показателям распространения COVID-19 в стране, наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом в Ивано-Франковской области.

Сейчас в данном регионе этот показатель составляет 57,8%, хотя еще раньше колебался в пределах допустимой нормы – 42,3-43,2%.

Кроме этого, в Черниговской области также наблюдается высокая динамика COVID-госпитализаций. По последним данным, она в этом регионе составляет 55,4%, впрочем, предварительно составляла 37,8%.

Ранее ученые назвали комбинацию вакцин, которая даст наивысший уровень защиты от коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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По материалам: Подробности