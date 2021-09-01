Общество

Одесские моряки не смогли сдать экзамены для подтверждения своей квалификации (видео)

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Одесские моряки не смогли сдать экзамены для подтверждения своей квалификации (видео)

С самого утра несколько десятков украинских моряков приехали в Морречсервис на улице Грушевского в Одессе для сдачи экзаменов. В назначенное время заседание квалификационной комиссии не началось. Об этом сообщают "Одесские ведомости".

Мореплаватели простояли у здания до 14:00. К ним вышел представитель сервисного центра и сообщил, что Морская администрация запретила экзаменовать. Дату возобновления экзаменов не назвали. Предложили обращаться на горячую линию Морской администрации.

Сами моряки в личной беседе рассказывают, что главная проблема – активисты и псевдоморяки, которые саботируют работу квалификационных центров и делают все возможное, чтобы уничтожить морскую отрасль Украины. Они утверждают, что все те, кто митингует и пытается срывать экзамены – представители группировки, которая заинтересована создать коррупционную вертикаль. Реальные специалисты, которые хотят уйти в море, всячески пытаются подтвердить свою квалификацию. Им не до протестов.

В Инспекции по дипломированию моряков тем временем сообщают, что доступ к электронному кабинету восстановлен. Каждый может получить доступ к своим документам, в том числе получить сертификаты международного образца.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд ago
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