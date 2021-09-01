Общество

«Желтое» предупреждение: в Украине 2 сентября ожидается сильный ветер

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2сентября ночью взападных исеверных областях, днем повсей территории Украины ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с (первый уровень опасности, желтый).

«Желтое» предупреждение: в Украине 2 сентября ожидается сильный ветер

©REUTERS| Scanpix

Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отвременных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор иэлектропроводов.

Опасно находиться намостах, путепроводах, эстакадах, вместах хранения легковоспламеняющихся иядовитых веществ.

Если сильный ветер застиг наулице, постарайтесь защитить глаза идыхательные пути отпыли.

Вветреную погоду нельзя взбираться накрышу или искать укрытие начердаке.

Если выедете намашине поровной местности вовремя сильного ветра, остановитесь, нонепокидайте автомобиль, плотно закройте его двери иокна. Помните, что при изменении рельефа местности также может меняться сила ветра.

«Желтое» предупреждение: в Украине 2 сентября ожидается сильный ветер

©РА

По материалам: Gismeteo

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