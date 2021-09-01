Общество

Часть Украины 1 сентября накроют значительные дожди

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1сентября наЗакарпатье ивКарпатах ожидается значительный дождь (первый уровень опасности, «желтый»).

Часть Украины 1 сентября накроют значительные дожди

©Depositphotos

Водителям следует быть крайне острожными зарулем вненастную погоду, ведь дождь нетолько снижает видимость надороге, ноиуменьшает сцепление автомобиля сдорожным покрытием. Также мокрая дорога увеличивает тормозной путь.

При сильном снижении видимости, включите противотуманные фары. Избегайте резких маневров надороге. Рекомендуется также снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае опасности. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

Часть Украины 1 сентября накроют значительные дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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