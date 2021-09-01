Август в Киеве выдался щедрым на осадки – 116 % климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха вавгусте вКиеве составила + 21,1 °С, что на0,7 °Свыше климатической нормы, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Самым холодным встолице оказалось 27августа, когда минимальная температура под утро опустилась до + 13,6 °С, асамым жарким выдалось 17августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 33,4 °С.

Нагород обрушилось 65мм осадков— 116% климатической нормы.

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По материалам: Gismeteo