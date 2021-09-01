Общество
2 сентября в Украине ожидаются дожди, местами – грозы
Вчетверг, 2сентября, вУкраине прогнозируется переменная облачность, постране пройдут дожди, вюжных ивосточных частях страны, атакже вЧеркасской области ожидаются грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-12м/с, порывы до19м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+14 °С, днем температура воздуха составит +14…+19 °С.
Назападе температура воздуха составит +11…+13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+19 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+13…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+19…+26 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +14…+16 °С, днем воздух прогреется до+20…+23 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo