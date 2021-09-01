2 сентября в Украине ожидаются дожди, местами – грозы

Показатели двух областей Украины не соответствуют “зеленой” зоне карантина

Жителей Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей 1 сентября

В Киеве 1 сентября ожидается прохладная погода без осадков

В Одессе отказались от линеек на 1 сентября