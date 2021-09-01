Общество

2 сентября в Украине ожидаются дожди, местами – грозы

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Вчетверг, 2сентября, вУкраине прогнозируется переменная облачность, постране пройдут дожди, вюжных ивосточных частях страны, атакже вЧеркасской области ожидаются грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-12м/с, порывы до19м/с.

2 сентября в Украине ожидаются дожди, местами – грозы

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+14 °С, днем температура воздуха составит +14…+19 °С.

Назападе температура воздуха составит +11…+13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +14…+19 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+13…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+19…+26 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +14…+16 °С, днем воздух прогреется до+20…+23 °С.

2 сентября в Украине ожидаются дожди, местами – грозы

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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