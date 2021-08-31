Влияние погоды на цветы и растения

Изменения температуры, количество осадков идругие погодные явления значительно влияют нажизнедеятельность растений. Особенно чувствительны ксреде цветы.

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Как погода влияет нарастительный мир

Для нормального развития растениям нужны определенные условия. Если они несоблюдаются, растение может погибнуть или адаптироваться. Например, ввиду глобального потепления многие весенние цветы стали раскрываться позднее идольше пребывать всостоянии зимнего покоя.

Ростовые процессы растений— вегетация, цветение, плодоношение— зависят отприродной ритмики, синхронизируются сизменениями окружающей среды. Неблагоприятные условия они способны переживать только всостоянии покоя. Вынужденный покой возникает вответ нанегативные факторы.

Укаждого растения есть своя температура, необходимая для начала вегетации. Обычно ееминимальное значение находится впеределах от0°С до+5°С.Некоторые цветы, втом числе пролеска сибирская, могут зацвести сразу после схода снега, даже если земля еще промерзшая, атемпература воздуха отрицательная.

Влажность воздуха неменее важна. Низкая влажность может привести киссушению игибели растения. Зона комфорта для большинства цветов— 60-70%.

Говоря осолнечном воздействии, учитывают спектральный состав света, интенсивность, суточную динамику. Отизбытка света хлорофилл разрушается, растение становится желтоватым иприземистым. Яркое солнце может оставлять ожоги накоре деревьев. При пониженной освещенности растение темнеет иувеличивается, цветение маловероятно.

Различные осадки иветер могут причинять вред насаждениям. Из-за сильного ветра влесах появляются буреломы. Обилие снега, скопившегося накронах, приводит кснеголомам. Град повреждает все нежные растения иихчасти: цветы, листья, побеги, плоды. Ливневые дожди вымывают семена ивсходы, приводят копадению цветов.

Механизмы защиты растений отнеблагоприятных условий

Входе эволюции растения выработали механизмы, способны защищать ихнекоторых погодных явлений. Одним измеханизмов защиты можно назвать способность деревьев сбрасывать листья для защиты отзимних холодов или умение многолетних растений запасать влуковице питательные вещества. Для защиты отнеблагоприятных факторов среды могут использоваться:

анатомические особенности: корка, кутикула ит.д.;

особые органы защиты, например, колючки;

структурные приспособления: мелколистность, погруженность устьиц ит.д.;

двигательные реакции;

способности квыработке защитных веществ: смол, белков, токсинов идр.

Неблагоприятные условия вызывают урастения стресс, который стимулирует гормональную систему. Начинают вырабатываться гормоны, тормозящие рост иприводящие ксостоянию покоя.

Физиологические механизмы особо явно видны напримере суккулентов. Впроцессе фотосинтеза они используют минимум воды, так как иначе невозможно выжить впустыне.

Растения, произрастающие назасушливых территориях, имеют высокую засухоустойчивость. Увсех тонколистных ксерофитов, втом числе верблюжьей колючки иполыни, есть развитая коневая система иконцентрированный клеточный сок. Всильную засуху они сбрасывают часть листьев иветок. Жестколистные ксерофиты, ккоторым относятся степные злаки иковыли, отличаются слабой корневой системой, ноумеют скручивать листья вжару.

Мороустойчивость растения зависит отзакаливания. Оно постепенно готовится книзким температурам. Это вариант обратимой физиологической устойчивости.

Влияние температуры набукеты изсвежих цветов

Срезанные цветы плохо переносят тепло ипрямые солнечные лучи. Желательно размещать ихзатемненном месте сумеренной влажностью. Вреден исквозняк, поэтому вазы неставят вблизи дверей иокон. Предпочтительная температура— 16-18°С. Вцветочных магазинах она еще ниже, для большинства цветов уместно хранение при 2-5°С или 8-10°С.Оттепла цветы вянут, меняют окраску игниют.

Материал подготовлен при содействии профессиональных флористов.

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По материалам: Gismeteo