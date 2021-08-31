В Одессе отказались от линеек на 1 сентября

В Одессе отказались от празднования "первого звонка" в школах. Такое решение приняли в Департаменте образования и науки Одесского городского совета, пишет "Думская".

Так, директор департамента Елена Буйневич заявила, что традиционных торжественных линеек в школах Одессы в этом году не будет.

Читайте также

Как будут работать школы и садики с 1 сентября: список ограничений

На такой шаг, по словам Буйневич, городская власть решила пойти учитывая рекомендацию Министерства здравоохранения ограничить массовые мероприятия с участием детей через пандемию коронавируса.

Напомним, что Киев не будет закрывать садики и школы при следующей волне коронавируса.

Ранее "Подробности" опубликовали рейтинг лучших школ Украины и Киева по итогам ВНО-2021.

По материалам: Подробности