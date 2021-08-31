Общество

Погода в Украине 1 сентября: местами дожди, днем до +27 °С

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Всреду, 1сентября, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных, западных ицентральных частях страны пройдут дожди сгрозами, назападе прогнозируются ливни. Ветер юго-западный, северо-западный, 4-13м/с.

Погода в Украине 1 сентября: местами дожди, днем до +27 °С

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +11…+17 °С, днем температура воздуха составит +20…+25 °С.

Назападе температура воздуха составит +11…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +17…+20 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+16…+19 °С, днем температура воздуха поднимется до+24…+27 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +16…+19 °С, днем воздух прогреется до+25…+27 °С.

Погода в Украине 1 сентября: местами дожди, днем до +27 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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