Исследователи изПринстонского университета, США, установили, что повышение глобальных температур приводит кобразованию «водяных пузырей» под поверхностью ледников вГренландии, сообщает The Weather Network.

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Таяние верхнего слоя ледникового щита Гренландии может дестабилизировать области льда толщиной более 1тыс.м.

Озера сталой водой появляются наледяном покрове втечение всего лета, новпоследнее время они встречаются чаще исодержат больше воды. Озера растекаются поповерхности льда ипросачиваются сквозь него. Толщина льда нанекоторых участках может достигать 1тыс.м, авнизу есть полости сводой.

«Водяные пузыри» перемещаются наповерхность льда, что заставляет его опускаться идеформироваться, пока вода просачивается сквозь ледник.

Недавние исследования установили, что ледяной щит Гренландии может полностью растаять к3000году. Сиюля 2021 года правительство Гренландии Наалаккерсуисут перестало выдавать разрешения наразведку полезных ископаемых, эти меры имеют целью сберечь ледяной покров.

©Climate Denial Crock ofthe Week

По материалам: Gismeteo