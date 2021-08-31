Общество

Под ледяным покровом Гренландии ученые нашли «водяные пузыри»

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Исследователи изПринстонского университета, США, установили, что повышение глобальных температур приводит кобразованию «водяных пузырей» под поверхностью ледников вГренландии, сообщает The Weather Network.

Под ледяным покровом Гренландии ученые нашли «водяные пузыри»

©Yahoo Finance

Таяние верхнего слоя ледникового щита Гренландии может дестабилизировать области льда толщиной более 1тыс.м.

Озера сталой водой появляются наледяном покрове втечение всего лета, новпоследнее время они встречаются чаще исодержат больше воды. Озера растекаются поповерхности льда ипросачиваются сквозь него. Толщина льда нанекоторых участках может достигать 1тыс.м, авнизу есть полости сводой.

«Водяные пузыри» перемещаются наповерхность льда, что заставляет его опускаться идеформироваться, пока вода просачивается сквозь ледник.

Недавние исследования установили, что ледяной щит Гренландии может полностью растаять к3000году. Сиюля 2021 года правительство Гренландии Наалаккерсуисут перестало выдавать разрешения наразведку полезных ископаемых, эти меры имеют целью сберечь ледяной покров.

Под ледяным покровом Гренландии ученые нашли «водяные пузыри»

©Climate Denial Crock ofthe Week

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Енина назначили первым заместителем Монастырского

1 час ago

Южная Корея первой обяжет Apple и Google разрешить оплату сторонними системами

2 часа ago

Паралимпиада-2020: Наталья Кобзарь приносит общую 67 медаль для Украины на Играх

3 часа ago

Штаты дадут Укргидрометцентру $300 миллионов на модернизацию – Кульбида

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button