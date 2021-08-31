Общество

К концу века 95 % океанов рискуют стать почти непригодными для жизни

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Международная команда ученых спрогнозировала 2варианта состояния морей иокеанов кконцу 21века. При худшем сценарии развития экологической обстановки необитаемая зона вокеанах может расшириться дорекордных 95%, сообщает Daily Mail.

К концу века 95 % океанов рискуют стать почти непригодными для жизни

©pixabay.com

Используя компьютерное моделирование, эксперты отследили 2сценария: первый опирался напик выбросов парниковых газов к2050 году ипостепенное сокращение после, авторой вариант предполагал, что выбросы будут расти втечение следующих 80лет.

Даже при первом варианте в2100 году 36% поверхности океана станет неудовлетворительной для морских обитателей из-за высоких температур иповышенной кислотности. Для второго варианта показатель непригодности среды обитания достигнет 95%.

Рост количества углекислого газа ватмосфере внаши дни на2-3 порядка выше, чем изменения, происходившие за420 тысяч лет. Многие виды неуспевают приспособиться кновым условиям.

Если ситуация свыбросами неулучшится за20-30лет, Мировой океан сильно изменится, став непригодным для большинства существ, которые уже сейчас начинают менять привычные области обитания иперемещаться нановые территории.

К концу века 95 % океанов рискуют стать почти непригодными для жизни

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс валют на вечер 30 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

2 часа ago

Лучший футболист сезона АПЛ продлил контракт с “Манчестер Сити”

3 часа ago

Зеленский многому научился за время президентства – Тейлор

3 часа ago

Налоговый и социальный вклад — ТЕДИС Украина подвел итоги работы ко Дню независимости

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button