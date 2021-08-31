Общество

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 30 августа ожидаются сильные дожди, грозы и туман

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30августа ночью иутром местами назападе Украины пройдут значительные дожди, прогремят грозы. Ночью иутром местами сгустится туман, видимость составит 200-500м. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 30 августа ожидаются сильные дожди, грозы и туман

©pixabay.com

Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 30 августа ожидаются сильные дожди, грозы и туман

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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