«Желтое» предупреждение: на западе Украины 30 августа ожидаются сильные дожди, грозы и туман

30августа ночью иутром местами назападе Украины пройдут значительные дожди, прогремят грозы. Ночью иутром местами сгустится туман, видимость составит 200-500м. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

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Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo