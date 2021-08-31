ГСЧС предупреждает об изменении гидрологической ситуации 31 августа – 3 сентября
Нанескольких реках Украины вближайшие дни ожидается подъем уровней воды, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.
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Так, 31августа— 3сентября нареке Припять встворе поста Речица (Волынская область) при дальнейшем подъеме уровней воды интенсивностью 1-5см всутки возможно достижение отметки выхода воды напойму ичастичного затопления пастбищ (уровень опасности желтый) .
Вовторой половине дня 31августа и1сентября нареках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на0,3-1,0м над уровнями посостоянию на08:00 31августа, впределах русел, без негативных последствий. Вместах прохождения сильных дождей ожидается формирование значительного местного исклонного стока сподтоплениями пониженных мест, мимолетное повышение уровней воды намалых водотоках, вгорных районах существует угроза схода небольших селевых потоков иоползней (уровень опасности оранжевый).
1-2 сентября нареках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на0,2-0,8м над уровнями посостоянию на08:00 31августа, без угрозы негативных последствий.
Вместах прохождения сильных дождей возможно формирование значительного местного исклонного стока.
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По материалам: Gismeteo