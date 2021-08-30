Украину накроет непогода: 30-31 августа ожидаются грозы, град, шквалы и сильные дожди
Всеверных, центральных июжных областях страны доконца суток 30августа иночью 31августа ожидаются грозы, местами— град ишквалы до15-20м/с, вКиевской, Черниговской иЧеркасской областях пройдут значительные дожди. Объявлен первый уровень опасности, «желтый».
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ВКиеве доконца суток 30августа иночью 31августа— грозы, значительные дожди ишквалы до15-20м/с.
Вусловиях сильного ветра водителям рекомендуется сбросить скорость иповозможности избегать открытых участков дороги. Грузовики, транспорт сприцепом имотоциклы подвергаются особому риску надорогах вветреную погоду.
Мощные порывы ветра могут повалить деревья истолбы линий электропередачи, повредить кровли домов исорвать слабо закрепленные рекламные конструкции.
Находясь наулице вненастную погоду, обходите рекламные щиты ишаткие сооружения, неукрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вгараж, апри его отсутствии оставляйте вдали отдеревьев.
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По материалам: Gismeteo