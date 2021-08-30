Общество

В Киеве прошел ливень с грозой (видео)

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В Киеве прошел ливень с грозой (видео)

В понедельник вечером, 30 августа, в Киеве прошла сильная гроза, улицы "утопают" в воде из-за дождя. 

Местами уровень воды выше щиколоток.

На Виноградаре молния попала в небольшое здание, в результате чего начался пожар.

А в районе Львовской площади на проезжую часть упало дерево.

Отметим, что сообщений о подтоплении станций метро или других столичных объектов пока не поступало.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание. 

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По материалам: Подробности

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