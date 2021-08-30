Общество
Погода в Украине 30 августа: переменная облачность, местами дожди
Впонедельник, 30августа, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных изападных областях пройдут дожди сгрозами, вЖитомирской области прогнозируются ливни свыпадением более 29мм осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 4-10м/с, порывы до17м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +16…+23 °С, днем температура воздуха составит +24…+30 °С.
Назападе температура воздуха составит +13…+17 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +18…+23 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+20…+22 °С, днем температура воздуха поднимется до+30…+33 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +21…+23 °С, днем воздух прогреется до+27…+33 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo