Карантин в детских садах с 1 сентября: в Минздраве сделали важное объявление

В карантинные ограничения и правила для детских садов внесены новые изменения. В Минздраве разъяснили, что можно и нельзя делать педагогам, родителям, и как будут учиться дети в дошкольных заведениях с 1 сентября.

Скрининг температуры у детей нужно проводить только на входе, а не каждые четыре часа. Такие же правила действуют и для педагогического персонала.

При любых признаках острой респираторной вирусной инфекции, повышении температуры тела свыше 37,2 – ребенка следует изолировать от других детей и сообщить об этом родителям.

Ребенка принимает утром и "выдает" вечером воспитатель на территории детсада (не в помещении). Исключение – если на улице плохая погода.

Маски во время занятий в группах использовать не нужно.

Термометрия, обработка и мытье рук должны проводится в игровой форме и по личному примеру педагогического работника.

Помещение в садике нужно обязательно проветривать перед началом работы учреждения.

На время карантина в детских садах запрещено:

проведение родительских собраний,

пребывание в помещении в уличной обуви,

мягкие игрушки.

Ранее писали, что в одной из школ, которая находится в американском штате Калифорния, зараженный коронавирусной инфекцией учитель, заразил половину класса и устроил вспышку заболеваемости в заведении среднего образования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности