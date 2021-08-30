31 августа в Украине местами ожидаются дожди

Карантин в детских садах с 1 сентября: в Минздраве сделали важное объявление

Погода в Украине 30 августа: переменная облачность, местами дожди

Показатели трех областей Украины не соответствуют “зеленой” зоне карантина

От жары к резкому похолоданию: какой будет погода в сентябре

Как выбрать кофе: акцент на стоимости или качестве?

В Одессе ЛГБТ-марш закончился массовой дракой и задержаниями (фото, видео)

На Солнце произошла серия мощных вспышек

Опубликован рейтинг лучших школ Украины и Киева по итогам ВНО-2021

Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы