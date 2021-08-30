Общество
31 августа в Украине местами ожидаются дожди
Вовторник, 31августа, вУкраине прогнозируется переменная облачность, местами постране, кроме южных областей, пройдут дожди сгрозами, всеверных частях ожидаются ливни. Ветер юго-западный, юго-восточный, 4-11м/с, порывы до16м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+20 °С, днем температура воздуха составит +21…+25 °С.
Назападе температура воздуха составит +10…+12 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +19…+21 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+19…+21 °С, днем температура воздуха поднимется до+26…+29 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +19…+22 °С, днем воздух прогреется до+26…+30 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo